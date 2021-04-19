رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية الجزائري

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلسـ، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، ووزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، والوفد المرافق لهما.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن المنفي تأكيده، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الأشقاء الجزائريين، مثمّناً دور الحزائر في أمن واستقرار ليبيا، ومؤكداً أهمية تمتين وتعزيز هذه العلاقات.

من جانبه نقل بوقادوم تهانيّ الرئيس الجزائري للمنفي على منحه الثقة، مؤكداً حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.

كما أفاد بوقادوم بدعوة الرئيس الجزائري لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة الجزائر، حيث رحب المنفي بهذه الدعوة، معرباً عن نيته زيارة الجزائر في وقت قريب.

استقبال السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الإثنين، الموافق 19 أبريل 2021 م. تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ١٩ أبريل ٢٠٢١