رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الاثنين، بمقر المجلس في طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا، أهمها إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الجاري، حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي، على ضرورة حسم مسألة الإطار القانوني للانتخابات وضرورة توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة لتوافق حول أحد المقترحات المطروحة لإجراء الانتخابات في موعدها.

كما أكد المنفي على أهمية الشراكة وتعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا خاصة في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي.

من جهته رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بفتح الطريق الساحلي، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي عقب فتح الطريق الساحلي بأيام، للتأكيد على أهمية هذه الخطوة الكبيرة.

وأثنى دي مايو على عمل المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية في كل الاستحقاقات الموكلة إليه، خاصة في ملف المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة.

كما عبر الوزير الإيطالي، عن استعداد بلاده للتعاون والعمل مع ليبيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، خاصة في الجنوب الليبي.