رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الخارجية الألماني

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية هايكو ماس، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا ميشاءيل اونماخت، والوفد المرافق له.

وناقش اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وبحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي، في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم، وتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة في البلاد، كما ناقش الاجتماع، ملف إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وآليات دعم جهود المجلس الرئاسي في هذا الجانب.

ورحب المنفي، بالوزير الألماني، مشيداً بالدور المهم للدبلوماسية الألمانية، في إنجاح مؤتمر برلين (1) وبرلين (2) من خلال دفع العملية السياسية، ودعم الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين، مشيداً بإعادة افتتاح السفارة الألمانية في طرابلس، بما يعزز التعاون المشترك في العديد المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

من جهته أكد وزير الخارجية الألماني، استمرار جهود بلاده في دعم العملية السياسية في ليبيا، وتطلعه للاستماع إلى تقييم المساعي الدبلوماسية الألمانية، في هذه المرحلة، مُشيداً بجهود المجلس الرئاسي، في مسار المصالحة التي تعد جزء مهماً من جهود إجراء الانتخابات في موعدها.

كما أعرب ماس عن استعداد بلاده، لاستكمال الجهود السياسية مع المجتمع الدولي، لدعم مساعي المجلس الرئاسي لإنجاز كافة استحقاقات المرحلة.