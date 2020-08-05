رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير الدفاع الإيطالي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني.

وتأتي زيارة الوزير الإيطالي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع الوفد المرافق للوزير والذي يضم سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، ورئيس قيادة أركان الدفاع الجنرال إنزو فيتشاريللي، ورئيس جهاز الأمن الخارجي الجنرال جياني كارفيللي، وقائد العمليات بوزارة الدفاع الجنرال لوتشيانو بورتولانو، والوزير المفوض المستشار “ماسيمو ماروتي” ورئيس مكتب السياسة العسكرية الاميرال “جيانفر انكوانوتسياتا”.

كما حضره عن الجانب الليبي وزير الخارجية محمد سيالة، ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء رشيد محمد الرجباني، ورئيس جهاز المخابرات العامة العميد صبري دريز، ونائب مدير إدارة الشؤون الأوربية بوزارة الخارجية عبد الرحمن مازق.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بأن الجانبان أكداخلال الاجتماع على أهمية العودة للمسار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي هذا الصدد جدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد.

من ناحية أخرى جرى متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية.

وتطرق الاجتماع لموضوع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما أكد الجانبان على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.