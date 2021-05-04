رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وزير خارجية الكويت

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية الكويت الدكتور أحمد ناصر الصباح، الذي يحمل رسالة خطية موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي من أمير دولة الكويت نواف الأحمد الصباح، وجه خلالها الدعوة لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة دولة الكويت.

ونقل وزير الخارجية تحيات الأمير إلى رئيس المجلس وحرص دولة الكويت على العلاقات الأخوية بين البلدين.

من جانبه ثمن المنفي العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين، مشيداً بدعوة الأمير، ومؤكداً تلبيتها في أقرب وقت ممكن.

كما أعرب رئيس المجلس الرئاسي على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.