رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفداً من الخارجية الألمانية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الخميس، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفد من الخارجية الألمانية يضم كل من مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بوك، والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، ونائبه ديفيد غوديش، بحضور سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بالخارجية الليبية حاجي دهان.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد الوفد الزائر حرص ألمانيا على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، والعمل مع حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه رحب السراج بالوفد الألماني مُعربا عن تقديره لجهود المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية، وتحدث عن الخروقات التي وقعت من قِبل القوات المعتدية منذ مؤتمر برلين، وشملت قصف للأحياء السكنية والمنشئات المدنية على مدار الأيام الماضية وكان آخرها مساء الأمس، وتسببت في وقوع ضحايا من المدنيين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن التدخلات الخارجية الداعمة للعدوان لم تتوقف، ومازالت الأسلحة تتدفق على القوات المعتدية في انتهاك لمقررات برلين.

ونوه بأن غياب الموقف الدولي الحازم يشجع المعتدي على التنصل من الالتزام بمخرجات برلين، حيث سبق وأن أفسد كل المبادرات والمحاولات التي طرحت لتحقيق السلام، وأكد أن استمرار هذه الانتهاكات قد تجعلهم يعيدون النظر في المشاركة في أي حوار.