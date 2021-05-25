رئيس المجلس الرئاسي يصل العاصمة النيجيرية

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الاثنين، إلى عاصمة نيجيريا أبوجا.

وتأتي الزيارة للمشاركة في قمة حوض بحيرة تشاد المقرر عقدُها اليوم الثلاثاء، في العاصمة أبوجا.

وأفادت الناطقة باسم المجلس نجوى وهيبية، بأن قمة حوض بحيرة تشاد ستبحث التحديات الأمنية في منطقة حوض تشاد، وكيفية ضمان الاستقرار لدول المنطقة.

وصول السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021م، إلى نيجيريا، للمشاركةِ في القمة… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الاثنين، ٢٤ مايو ٢٠٢١