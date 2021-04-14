رئيس المجلس الرئاسي يصل اليونان في زيارة رسمية

يصل رئيس المجلس الرئاسي د.محمّد المنفي يصل العاصمة اليونانية أثينا، اليوم، في زيارة رسمية ستبدأ بلقاء رئيسة الجمهورية إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاءات ستبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية يوم الأحد، بأن زيارة المنفي تأتي بناء على دعوة رسمية وأن المنفي سيبحث خلالها مع الجانب اليوناني “سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وتعد هذه الزيارة الأولى للمنفي كرئيس للمجلس الرئاسي الليبي بعد أن غادر اليونان نهاية عام 2019 حينما كان سفيرا لليبيا هناك على خلفية اعتراض أثينا على توقيع حكومة الوفاق سابقاً مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا قرب جزيرة كريت اليونانية.

وأدى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارة رسمية الأسبوع الماضي، إلى العاصمة طرابلس، أجرى خلالها مباحثات مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.