رئيس المجلس الرئاسي يصل تونس

استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم السبت، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تستمر إلى 31 مايو الجاري.

وحيا الرئيس التونسي ورئيس المجلس الرئاسي، العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.

وسيعقد الرئيس التونسي، ظهر اليوم بقصر قرطاج، جلسة مباحثات على انفراد مع المنفي، تسبقها جلسة محادثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأفادت الرئاسة التونسية، بأن هذه المباحثات، ستتطرق بالخصوص، إلى سير علاقات التعاون والتكامل التي تجمع البلدين وآفاق دعمها وتطويرها وتذليل الصعوبات التي تعترضها للارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية المتضامنة بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل ويعزز قيم التآزر والتآخي القائمة بينهما، إضافة إلى تبادل الرأي وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول المسائل ذات الاهتمام المشترك اقليميا ودوليا.

كما سيعقد رئيس الجمهورية التونسية ورئيس المجلس الرئاسي الليبي ندوة صحفية مشتركة في أعقاب هذه المحادثات.

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت 29 ماي 2021 بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، فخامة السيد محمد… تم النشر بواسطة ‏Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‏ في السبت، ٢٩ مايو ٢٠٢١