رئيس المجلس الرئاسي يصل طرابلس قادماً من نيويورك

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والوفد المرافق له إلى طرابلس، صباح اليوم الإثنين، قادماً من نيويورك، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة.

وكان النائبان بالمجلس موسى الكوني وعبد الله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مقدمة مستقبليه بمطار معيتيقة الدولي.

كما شارك في استقبال رئيس المجلس الرئاسي، رئيس الأركان العامة، اللواء محمد الحداد، ونائب رئيس ديوان المجلس الرئاسي، وعدد من الوزراء، وعمداء البلديات وعدد من الوجهاء والأعيان، من مختلف مناطق ليبيا.

وكان المنفي قد ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها على وحدة ليبيا واستقرارها، والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية، واحترام حقوق الإنسان، والمضي قدماً نحو اجراء انتخابات حرة ونزيهة.