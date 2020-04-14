رئيس المجلس الرئاسي يطلع على تطورات الأوضاع الميدانية بالمناطق العسكرية

عقد رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش التابع لحكومة الوفاق فائز السراج، اجتماعاً الثلاثاء، مع آمري المناطق العسكرية، اللواء اسامة جويلي آمر المنطقة الغربية وغرفة العمليات المشتركة، واللواء محمد الحداد آمر المنطقة الوسطى، واللواء عبد الباسط مروان آمر منطقة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن السراج أطلع خلال الاجتماع، على تقارير عن تطورات الأوضاع الميدانية في المناطق العسكرية الثلاث وآليات التنسيق بينها.

كما تم بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية وبرامج تنفيذها.