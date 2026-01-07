رئيس المجلس الرئاسي يعتمد «الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية»

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس، الميثاق الوطني للمصالحة الوطنية، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للسلم والمصالحة الوطنية، وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى ليبيا.

وقال الرئيس المنفي في كلمته الافتتاحية إن هذا الميثاق يمثل ثمرة جهد وطني صادق، وإرادة جماعية آمنت بأن ليبيا لا يمكن أن تستقر أو تتقدم إلا بالمصالحة والحوار والتسامح، مع تغليب مصلحة الوطن على كل ما سواه.

وأضاف المنفي أن توقيع الميثاق ليس نهاية المسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب مواصلة العمل الجاد والمسؤول لوضع مبادئه موضع التنفيذ وتحويل نصوصه إلى واقع ملموس في حياة المواطن اليومية.

كما أعلن الرئيس دعمه للمجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، المنشأ وفق أحكام الميثاق، مؤكداً دوره المحوري في متابعة تنفيذ بنوده ومرافقة مسار المصالحة لضمان استمراريته، بما يسهم في تحقيق السلم الاجتماعي والعدالة وجبر الضرر وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن.

وختم الرئيس المنفي كلمته بالإعلان عن اعتماد يوم 7 يناير من كل عام يوماً وطنياً للسلم والمصالحة، مؤكداً أن المصالحة ليست خياراً سياسياً مؤقتاً، بل واجب ديني ووطني حتمي وخياراً استراتيجياً ومسؤولية تاريخية تجاه الوطن والأجيال القادمة.