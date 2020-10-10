رئيس المجلس الرئاسي يقبل أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

اعتمد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، تسعة سفراء جدد لدى ليبيا.

وفي احتفالية حضرها وزير الخارجية محمد سيالة، تسلم السراج أوراق اعتماد كل من السفير كريستوف مينبورغ سفيراً لجمهورية النمسا، والسفير فرانشيسكو خافيير سفيراً فوق العادة ومفوضا لمملكة إسبانيا، والسفير خوسيه ساباديل سفيراً فوق العادة ومفوضاً للاتحاد الأوروبي، والسفير أسعد العجيلي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية، والسفيرة جولي بروزان سفيرة لمملكة الدنمارك، والسفيرة أنا بلوك مازويير سفيرة لمملكة السويد، والسفير كريستوف دي باسو سفيرا فوق العادة لمملكة بلجيكا، والسفير بيكا هوكا سفيراً لجمهورية فنلندا، والسفيرة لينا ناتاشا لسيند سفيرة لمملكة النرويج.

وألقى السفراء المعتمدون كلمات بالمناسبة نقلوا خلالها تحيات قادة دولهم، وعبروا عن شكرهم لرئيس المجلس الرئاسي على حسن الاستقبال والضيافة وقبول أوراق اعتمادهم، مؤكدين على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، كما أكدوا على الحل السياسي للازمة الليبية واستبعاد الحل العسكري، وعلى دعم بلدانهم لجهود السيد الرئيس وحكومة الوفاق الوطني لتحقيق السلام والاستقرار، كما عبر السادة السفراء عن تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

من جانبه رحب السراج بالسفراء الجدد معرباً عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، مثمناً مواقف دولهم الداعم لحكومة الوفاق الوطني ولتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا، مشيداً بدور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية الذي يفضي إلى دولة مدنية ديموقراطية.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز علاقات التعاون، والمساهمة في مرحلة البناء والتنمية الاقتصادية، وبما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا ودولهم.