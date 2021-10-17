رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أعيان وحكماء الجبل الأخضر

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، أعيان وحكماء الجبل الأخضر ببلدية الأبرق، باستضافة قبيلة العبيدات.

وبحث اللقاء الذي حضره أعيان وحكماء الجبل الأخضر بمختلف قبائلها الممتدة من التميمي شرقاً إلى المرج غرباً، دعم المساعي الحثيثة للمجلس الرئاسي في إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، واستمرار وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تطرق اللقاء إلى ضرورة رأب الصدع، وجمع الفرقاء، من خلال مصالحة وطنية شاملة تضم جميع الليبيين، حيث أكد المشاركون في اللقاء على اللحمة الوطنية، وإبعاد شبح التقسيم، والعمل على بناء اقتصاد وطني قوي، وتنمية اجتماعية وثقافية، تسهم في ترميم ما خلفته النزاعات.

من جانبه جدد المنفي التزامه التام بمخرجات حوار جنيف، التي بدأت بالوقف التام لإطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، وخاصة المؤسسة العسكرية، واستكمال مشروع المصالحة الوطنية، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).