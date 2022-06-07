رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أعيان وحكماء طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بديوان المججلس في العاصمة طرابلس، وفداً من أعيان وحكماء طرابلس.

ويأتي اللقاء لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة في العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وبحث اللقاء أهمية تجنيب البلاد ويلات الحروب والصراعات، نتيجة التجاذبات السياسية الأخيرة.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي، بجهود أعيان وحكماء طرابلس في دعم مساعِ المجلس الرئاسي، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة والانسداد السياسي الراهن، من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.

من جهتهم أكد الحكماء والأعيان خلال اللقاء، على أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد، مجددين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.