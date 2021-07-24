رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أعيان وحكماء البطنان

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، أعيان وحكماء منطقة البطنان، بحضور عميد بلدية طبرق.

ويأتي اللقاء بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، لبحث بعض الأمور الخاصة بالمنطقة.

واستمع المنفي إلى المشاكل والعراقيل التي تواجه المسؤولين بمنطقة البطنان، كمشاكل المياه والكهرباء، وتحديات مجابهة فيروس كورونا، ووعد بتذليلها بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية.

هذا وأكد المنفي حرص المجلس الرئاسي على وحدة التراب الليبي وحماية سيادته، والتزامه بمخرجات الحوار في جنيف، والتمسك بالانتخابات، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم مشروع المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين.