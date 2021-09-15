رئيس المجلس الرئاسي يلتقي أمير قطر

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ورحب أمير قطر في مستهل اللقاء، بالمنفي والوفد المرافق له شاكراً تلبية الدعوة، ومثمناً جهودهُ في توحيد المؤسسات وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

وأكد الأمير تميم دعم بلاده لاستقرار ليبيا واستعدادها لدعم المسار السياسي والمصالحة الوطنية.

من جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي على عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ليبيا وقطر، وحرصه على توطيد العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن تلبية الدعوة يأتي في إطار رسم استراتيجية جديدة للعلاقات بين البلدين مبنية على الشراكة الحقيقية والمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.