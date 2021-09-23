رئيس المجلس الرئاسي يلتقي الرئيس التركي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية، بحضور وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، ومندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني.

وبحث اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تحقيق الاستحقاق الانتخابي في موعده، والعمل على تفعيل المصالحة الوطنية.

كما تم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تنفيذ جميع مخرجات مؤتمر جينيف.

وتم التطرق إلى مناقشة عدد من القضايا، ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية، بين البلدين الصديقين، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.