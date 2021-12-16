رئيس المجلس الرئاسي يلتقي السفير الألماني

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت، والوفد المرافق له، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وفرص إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف المشاركين في العملية السياسية.

كما بحث اللقاء أيضاً، جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ونجاحها في أداء عملها وفق ما أقرته في اجتماعاتها الأخيرة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء، حرصه الكامل على إنجاح الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات والمصالحة الوطنية، كمشروع وطني للسلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار للبلاد، وفق قوله.