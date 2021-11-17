رئيس المجلس الرئاسي يلتقي المبعوث الأممي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة طرابلس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء نتائج مؤتمر باريس حول ليبيا، وسُبل إرساء أرضية تعاون مشتركة تجاه الملف الليبي، مع المجتمع الدولي.

كما ناقش اللقاء، العقبات التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، والعمل على بناء الثقة بين جميع الأطراف، قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن القادم حول ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، حرصه الكامل على جمع الفرقاء الليبيين ورآب الصدع، والاستعداد لإجراء الانتخابات والقبول بنتائجها، ومواصلة العمل في مشروع المصالحة الوطنية.

من جهته أكد المبعوث الأممي، أن وجود المنفي بصفته قائداً أعلى للجيش، مع عضوا اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كان رسالة قوية للمجتمع الدولي، بجدية العمل خلال الفترة الماضية، وبأن ليبيا قادرة على تجاوز محنتها، والوصول بها إلى بر الأمان.