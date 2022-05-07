رئيس المجلس الرئاسي يلتقي حكماء وأعيان مصراتة

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، حكماء وأعيان مصراتة، والفعاليات الاجتماعية بالمدينة.

ويأتي اللقاء لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بمشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، وسبل تجاوز مرحلة الانسداد السياسي الراهنة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بامجلس الرئاسي.

واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي في المحافظة على استقرار البلاد، واستمرار العمل على توحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى حل ينهي الأزمة الليبية، وإنهاء كافة المراحل الإنتقالية، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي يمهد الطريق للسلام، وصولاً لإجراء الانتخابات.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن كل المناطق والمدن والقرى هي جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس الرئاسي لإنجازه، ضمن استحقاقات المرحلة، لرأب الصدع وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي الدائم في البلاد.

بدورهم أكد حكماء وأعيان المدينة خلال اللقاء، على استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، من خلال جهوده المتواصلة في التهدئة، والتواصل مع جميع الفرقاء في المشهد السياسي.