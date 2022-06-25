رئيس المجلس الرئاسي يلتقي مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، بالعاصمة طرابلس، مشايخ وحكماء وأعيان ليبيا.

ويأتي اللقاء لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وعدد من قضايا الشأن المحلي، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، والتحديات السياسية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وبحث اللقاء والذي ضم ممثلين عن مناطق ومدن ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، ومكوناتها الاجتماعية المختلفة، مشروع المصالحة الوطنية الذي كشف المجلس الرئاسي عن رؤيته الاستراتيجية أمس الأول، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأكد الحكماء والأعيان خلال اللقاء، على أهمية المصالحة الوطنية، للمحافظة على السلم الاجتماعي، وعلى أمن البلاد ووحدتها، معربين عن استعدادهم للمشاركة في هذا المشروع الوطني، لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في هذا الملف، ومطالبين بضرورة تغليب صوت العقل، بإنهاء كافة المراحل الانتقالية، من خلال إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب الآجال.

من جانبه أشاد رئيس المجلس الرئاسي، بمشائخ وحكماء وأعيان ليبيا، ودورهم في دعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المجلس الرئاسي، مؤكداً على ضرورة مساهمتهم ومشاركتهم الفاعلة، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأشار المنفي إلى استمرار المجلس الرئاسي، في دفع كافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية، إلى التوافق حول إطار قانوني لإجراء الانتخابات، بمشاركة الجميع، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، والعبور إلى مرحلة الاستقرار والسلام الدائم.