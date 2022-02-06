رئيس المجلس الرئاسي يلتقي نائب وزير الخارجية الروسي

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.

وبحث اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أبدى بوغدانوف دعمه لجميع الخطوات التي تفضي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من أجل السلام والاستقرار والوصول إلى الانتخابات.

كما أكد المسؤول الروسي، أن المجلس الرئاسي يُمثل وحدة ليبيا وأقاليمها الثلاثة، وبارك خطواته التي تهدف للوصول إلى مصالحة وطنية شاملة، مثمناً جهود المجلس الرئاسي لتوحيد مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

بدوره أكد المنفي، حرص المجلس الرئاسي من أجل الوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، ويقبل بنتائجها كل الأطراف، وتأسيس مصالحة وطنية شاملة سياسية واجتماعية واقتصادية.