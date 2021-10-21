رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وزير خارجية مصر

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ظهر اليوم الخميس، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

وبحث اللقاء عدداً من الملفات التي تهم الشأن السياسي الليبي، وخاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وتوفير الدعم الكامل لدور اللجنة العسكرية المُشتركة (5+5)، في مهمة إخراج كافة أشكال التواجد الأجنبي من ليبيا، والوصول إلى الاستقرار الدائم في البلاد.

من جهته جدد الوزير المصري، دعم مصر الكامل، لجهود مساعدة الليبيين على تجاوز المرحلة الراهنة، من خلال تنسيق الجهود المشتركة في المحافل الدولية المعنية بالقضية الليبية، مؤكداً على أهمية الالتزام بخارطة الطريق السياسية، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد.

وأشاد شكري في ختام اللقاء، بجهود المجلس الرئاسي، في إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء الأزمة الليبية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.