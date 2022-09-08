رئيس المجلس الرئاسي يلتقي وفداً من برقة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، وفداً من الأعيان والحكماء والنخب والشباب من برقة.

وبحث اللقاء آخر المستجدات التي تشهدها البلاد، وسُبل تذليل الصعاب التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات، لتحقيق تطلعات الليبيين والوصول للانتخابات في أقرب الآجال، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

واستمع المنفي لجملة من المداخلات المهمة والتي تطرق أغلبها لملف المصالحة الوطنية، وآلية دعمها، لجمع كل الفرقاء، ولم الشمل، وعودة المهجرين وإطلاق سراح السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج.

من جانبهم أكد أعضاء وفد برقة دعمهم الكامل لخطوات رئيس المجلس الرئاسي، التي تهدف لتوحيد المؤسسات وخاصة المؤسسة العسكرية.