رئيس المجلس الرئاسي يلتقي ولي عهد أبوظبي

قام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رفقة وزير الخارجية الدكتورة نجلاء المنقوش، حيث كان في استقباله محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، على حد قوله.

وتناول الجانبان العملية السياسية والجهود المبذولة لإنجاحها، والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

كما تم التشاور حول مؤتمر برلين 2 المزمع عقده خلال الشهر الحالي حول ليبيا، والتأكيد على أهمية نجاح العملية السياسية وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها ويُعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها.