رئيس المجلس الرئاسي يُؤدي صلاة العيد بمدينة طبرق

أدى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق، مع الأهالي والأعيان بالمدينة.

وأكد المنفي خلال هذه المناسبة على أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية، مشيراً إلى جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن.

وتمنى رئيس المجلس أن يعود هذا العيد على الأمة الليبية، بالخير والاستقرار والسلام، وأن يجنبنا شر المحن والأوبئة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.

رئيس المجلس الرئاسي يؤدي صلاة العيد بمدينة طبرق طبرق | 20 يوليو 2021 م أدى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي‏ في الثلاثاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢١