رئيس المجلس الرئاسي يُجري مباحثات في اليونان

قام رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، بزيارة رسمية إلى دولة اليونان يوم الثلاثاء، عقد خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس الجمهورية السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد تركزت المباحثات على العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها، ومناقشة كل القضايا العالقة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب رئيس المجلس خلال الزيارة على امتنانه لإعادة فتح السفارة اليونانية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، مبدئا الرغبة في توطيد الشراكة الاقتصادية والثقافية والتعليمية والأمنية بين الجانبين، ومشيدا بحرص اليونان على تعزيز علاقات البلدين، ومشيرا إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون المشترك، وخاصة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأكد المنفي على الفرصة السانحة بوجود حكومة وحدة وطنية لتعزيز العلاقات وترجمتها على أرض الواقع من خلال إقامة الشراكات، وإنجاز المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين.