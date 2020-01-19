رئيس المجلس الرئاسي يُجري محادثات مع المستشارة الألمانية في برلين

المحادثات تناولت مؤتمر برلين ورؤية البلدين لمخرجاته. [المجلس الرئاسي]

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، صباح الأحد، بالعاصمة الألمانية برلين، مع مستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وعدد من المسؤولين في الحكومة الألمانية

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المحادثات تناولت مؤتمر برلين الذي سيعقد بعد ظهر اليوم، ورؤية البلدين لمخرجاته.

وعبرت المستشارة الألمانية في بداية اللقاء عن ترحيبها بـ”السراج”، وأكدت على سعي ألمانيا للخروج من مؤتمر برلين بموقف دولي موحد، يُقر وقفاً دائماً لإطلاق النار، ويوقف تدفق الأسلحة على ليبيا، وعودة الليبيين إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره للموقف الألماني، الواضح والصريح منذ بداية العدوان والذي سمى الأشياء بمسمياتها ولم يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه، وفق قوله.



وعبر عن أمله في نجاح ألمانيا في توحيد الموقف الدولي، وأن يكون هناك موقفاً حازماً وفعالاً تجاه ما يُرتكب من انتهاكات للقانون للقانون الدولي وللسيادة الليبية من قِبل الدول الداعمة للعدوان.