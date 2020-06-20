رئيس المجلس الرئاسي يُجري محادثات مع الرئيس الجزائري

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم السبت، في العاصمة الجزائر، محادثات مع الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن هذه المحادثات التي اقتصرت على الرئيسين، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، سياسياً وأمنياً وعسكرياً.

هذا وانضم للمحادثات في وقت لاحق رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز الجراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، وعدد من كبار المسؤولين الجزائريين، وأعضاء الوفد الليبي الذي يضم كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وآمر المنطقة العسكرية الغربية لواء أسامة جويلي، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

وأكد الرئيس الجزائري في بداية الاجتماع الموسع على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وقال إن الجزائر تقف دائما إلى جانب الاشقاء الليبيين، وجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج من أجل أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة.

من جانبه شكر رئيس المجلس الرئاسي الجزائر رئاسة وحكومة وشعباً على حرصها الدائم على أمن واستقرار وسيادة ليبيا، مؤكداً على أهمية الدور الجزائري في حل الازمة الليبية.

وتطرقت المحادثات للجهود الدولية لتحقيق السلام في ليبيا، والمقترحات التي أعلنتها الجزائر لدعم هذه الجهود في إطار الاتفاق السياسي وبالتعاون مع كل من تونس ومصر.

من جهة أخرى تناولت المحادثات ملفات اقتصادية وأمنية وسُبل تأمين الحدود المشتركة.