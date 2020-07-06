رئيس المجلس الرئاسي يُجري محادثات مع المسؤولين في مالطا

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محادثات اليوم الاثنين، في العاصمة المالطية فاليتا، مع رئيس وزراء مالطا روبيرت آبيلا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المحادثات تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعدد من ملفات التعاون المشترك.

وحضر المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الحكومة الوفد المرافق للسراج والذي يضم كل من وزير الخارجية محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ومدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سالم حنيش وآمر خفر السواحل عميد مهندس عبدالله تومية، وحضر عن الجانب المالطي وزير الخارجية افريست بارتولو ، ووزير الداخلية بايرون كاميليري وعدد من كبار مسؤولي الحكومة المالطية.

ورحب آبيلا في بداية المحادثات بزيارة الوفد مؤكداً على العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، ورغبة بلاده في تنمية وتطوير آفاق التعاون مع ليبيا.

من جانبه شكر رئيس المجلس الرئيس رئيس جمهورية مالطا على حسن الاستقبال، كما عبر عن امتنانه لموقف الحكومة المالطية الداعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على أمن واستقرار ليبيا.

وقال إن هذه الزيارة تأتي في اطار عملية التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستكمالا للمباحثات التي عقداها في طرابلس في نهاية شهر مايو الماضي.



وبحث الجانبان خلال المباحثات الخطوات التنفيذية لتفعيل برامج للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وفرص الاستثمار المشترك، كما تطرقت المباحثات لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.



إلى ذلك قام رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء مالطا إثر نهاية المحادثات، بافتتاح مركزاً للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية بالعاصمة المالطية، وتوجه بعدها لزيارة قصر غراند ماستر في فاليتا حيث التقى رئيس الجمهورية جورج فيلا، وقدم لمحة عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، وتطلع الليبيين لبناء دولة مدنية ديموقراطية عبر مسار سياسي يفضي إلى انتخابات نزيهة ليقول الشعب كلمته بعيداً عن المناورات التي تستهدف إطالة أمد الفترة الانتقالية خدمة لمصالح شخصية.

من جانبه أكد الرئيس المالطي على دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة الساعية لإعادة المسار السياسي ليتفق الليبيون على الحل دون تدخل خارجي وبما يحافظ على احترام استقلال ليبيا ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها.

