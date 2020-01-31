رئيس المجلس الرئاسي يُجري محادثات مع رئيس جمهورية الكونغو

بحث الجانبان ملف العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها. [المجلس الرئاسي]

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محادثات الخميس، مع رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، على هامش مشاركته أعمال القمة الثامنة للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المحادثات التي جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة الكونغولية برازفيل، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.