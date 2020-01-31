رئيس المجلس الرئاسي يُجري محادثات مع رئيس جمهورية الكونغو

أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، محادثات الخميس، مع رئيس جمهورية الكونغو دنيس ساسو نغيسو، على هامش مشاركته أعمال القمة الثامنة للجنة العليا رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن المحادثات التي جرت في القصر الجمهوري بالعاصمة الكونغولية برازفيل، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
و عبر “السراج” عن تقديره لعمل لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى التي يرأسها الرئيس نغيسو، والتي عقدت اجتماعها الثامن صباح الخميس، في إطار جهودها للوصول إلى حل للأزمة الليبية، كما أشاد بحرص جمهورية الكونغو على استقرار ليبيا.
من جانبه، جدد الرئيس نغيسو التأكيد بأن لا حلَ عسكريًا للأزمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي، كما عبر عن رفض بلاده وإدانتها لاستهداف المدنيين.
واتفق الجانبان، على أهمية أن يكون للاتحاد الأفريقي دور محوري في إيجاد حل للأزمة الليبية.
إلى ذلك بحث الجانبان ملف العلاقات الثنائية وسُبل تطويرها.
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