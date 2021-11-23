رئيس المجلس الرئاسي يُشارك في قمة «الكوميسا» بالقاهرة

شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح أعمال القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي “الكوميسا”، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع، البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، إلى جانب سكرتير عام “الكوميسا”، وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية بالقارة السمراء.

وتُعقد القمة تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الإستراتيجي”، بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي، لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع “الكوميسا” وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد وصل مساء أمس الاثنين إلى القاهرة، للمشاركة في هذه القمة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يُشار إلى أن الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.