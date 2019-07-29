رئيس المجلس الرئاسي يُعرب عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.