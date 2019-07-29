رئيس المجلس الرئاسي يُعرب عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الاثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وجدد السفير التركي دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وموقفها الثابت دفاعًا عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة، مؤكدًا على إدانة تركيا استهداف القوات المعتدية للمنشآت المدنية.
كما أشاد أكسن بمبادرة السراج التي طرحها في الـ6 يونيو الماضي للعودة إلى مسار التسوية السياسية.
من جانبه عبر رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره للموقف التركي الرافض للعدوان، وأعرب عن تطلعه لتنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
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