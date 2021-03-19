رئيس المجلس الرئاسي يُعزي آل «عقيل» في وفاة ابنهم جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة

قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تعازيه لآل عقيل، في وفاة ابنهم عبد المهيمن، جراء انفجار لغم بمنطقة عين زارة العاصمة طرابلس، أمس الخميس، متمنياً الشفاء العاجل لبقية الجرحى.

ودعا رئيس المجلس، في بيان نقله مكتبه الإعلامي الليلة الماضية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والجهات المختصة إلى متابعة هذا الحادث الأليم والاهتمام بالمصابين وتقديم كافة العون والمساعدة لهم.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، أمس الخميس، وفاة الطفل عبد المهيمن عقيل البالغ من العمر 14عاماً، وإصابة اثنين آخرين في انفجار لغم بمنطقة عين زارة في طرابلس.

وفاة الطفل (عبد المهيمن عقيل )العمر 14 واصابة اثنين اخرين بإنفجار لغم بمنطقة عين زارة – اربعة شوارع عليوي تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الخميس، ١٨ مارس ٢٠٢١