رئيس المجلس الرئاسي يُناقش الملفات القضائية والقانونية

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي.

ويأتي اللقاء لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعدد من الملفات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وتم خلال اللقاء، بحث مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشدداً على أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة.