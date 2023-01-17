رئيس المخابرات التركية يزور العاصمة طرابلس

أجرى رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس.

واستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بديوان رئاسة الوزراء، رئيس جهاز المخابرات التركية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالحكومة، بأن اللقاء بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية، دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن اللقاء.

وفي ذات السياق، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس جهاز المخابرات التركية والوفد المرافق له.

وأكد المشري في مستهل اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد رئيس جهاز المخابرات التركية اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعم تركيا المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها.

كما التقى فيدان مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بديوان المجلس في طرابلس، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية الفريق حسين العائب.