ولي عهد السعودية يزور أمريكا والسيسي في بلجيكا ورئيس مخابراته يصل إسرائيل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن العديد من حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط أبدوا استعدادهم “لإدخال قوات كبيرة” إلى قطاع غزة إذا انتهكت حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنه طالبهم بالتمهل ومنح الحركة فرصة للالتزام بالاتفاق.

وكتب ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تروث”: “إذا لم يتخذوا القرار الصائب، ستكون نهاية حماس سريعة وعنيفة ولا رحمة فيها”. كما شكر الحلفاء، بينهم إندونيسيا، على دعمهم للجهود الأمريكية، مؤكداً أن “الحب والوحدة في الشرق الأوسط اليوم لم نشهدهما منذ ألف عام”.

تتزامن تصريحات ترامب مع تحرك مصري عاجل، حيث توجه رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ مقترح ترامب للسلام.

ومن المقرر أن يلتقي رشاد بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لتنسيق الجهود بين الأطراف المعنية.

بدورها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مناطق القطاع، مشددة على أن الاتصال مقطوع مع بعض المجموعات في مناطق رفح الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية منذ استئناف العمليات العسكرية في مارس/آذار 2025.

في المقابل، رصد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استمرار خروقات القوات الإسرائيلية لوقف النار، حيث وثق 80 خرقًا منذ الإعلان عن الهدنة، أسفرت عن مقتل 97 فلسطينياً وإصابة 230 آخرين، بينها 21 خرقًا جديدًا يوم الاثنين فقط.

السيسي يترأس أول قمة مصرية–أوروبية في بروكسل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

غادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم متوجهاً إلى بروكسل ليتولى قيادة وفد مصر في القمة المصرية–الأوروبية الأولى المقرر انعقادها في 22 أكتوبر الجاري.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تمثل تتويجاً لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم إطلاقه رسمياً في القاهرة في مارس 2024.

وأوضح السفير محمد الشناوي أن الرئيس سيجري خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين، بالإضافة إلى لقاء مع ملك بلجيكا، بهدف ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتتضمن الزيارة محوراً اقتصادياً هاماً يتمثل في عقد منتدى اقتصادي موسع حول فرص الاستثمار في مصر بمشاركة كبرى الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال، إضافة إلى مناقشة الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وملفات حيوية أخرى تهم الطرفين.

ولي عهد السعودية يزور البيت الأبيض نوفمبر لبحث اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة

أفادت مصادر لشبكة CBS أن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم 18 نوفمبر المقبل، في زيارة تهدف إلى مناقشة إبرام اتفاقية دفاع مشترك بين الرياض وواشنطن.

وتعد هذه الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى واشنطن خلال الفترة الرئاسية الثانية للرئيس ترامب، في وقت تسعى فيه المملكة إلى الحصول على صك دفاعي مشابه للاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مؤخراً مع قطر، والتي تعتبر أي هجوم مسلح على الدوحة تهديداً للولايات المتحدة ويُستجاب له باستخدام الجيش الأمريكي.

من المتوقع أن يبحث الجانبان الصفقات التي تم التوصل إليها في مايو الماضي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات العسكرية والاستخباراتية، وقد ينظم حفل توقيع الاتفاقية أثناء وجود ولي العهد في واشنطن، على الرغم من أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد التطوير.

وكان آخر حضور لولي العهد السعودي في البيت الأبيض قبل أكثر من سبع سنوات، رغم لقاءاته السابقة مع الرئيس ترامب في مايو الماضي خلال زيارة الأخير للشرق الأوسط التي تناولت تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم جهود إنهاء الحرب بين إسرائيل وغزة، ومناقشة برنامج إيران النووي.

وأشاد الرئيس ترامب بالأمير محمد بن سلمان خلال لقاءاتهما، مؤكداً أن العلاقة بين البلدين تشكل “ركيزة أساسية للأمن والازدهار”، ووصف الأمير السعودي بأنه “أكثر حكمة من سنه”، في تأكيد على عمق الروابط الاستراتيجية بين واشنطن والرياض.