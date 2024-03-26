رئيس المخابرات المصرية يزور بنغازي ويلتقي «حفتر»

استقبل خليفة حفتر، مساء الاثنين، بمقر قيادة قواته في الرجمة ببنغازي، رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وبحسب ما أفاد إعلام قوات حفتر، فقد تم خلال هذه الزيارة مناقشة آخر التطورات السياسية الحالية للأزمة الليبية، وبحث أهمية دفع العملية السياسية للأمام من خلال دعم الجهود المتوازنة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأشاد خليفة حفتر بما وصفه بالدور الهام لمصر في تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

بدوره أكد عباس كامل على دعم جمهورية مصر العربية لكل الخطوات الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة وصولاً لمرحلة الاستقرار الدائم.