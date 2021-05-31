رئيس المخابرات المصرية يزور قطاع غزة

وصل وفد أمني مصري، برئاسة عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات المصرية، اليوم الاثنين، إلى فندق “المشتل” للقاء مع حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية الأخرى بغزة.

ويزور عباس كامل وبرفقته وفد مصري رفيع المستوى قطاع غزة، للتشاور حول آخر المستجدات بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، حيث استعد لاستقباله رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، ووفد من الحركة.

وناقش الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع عباس كامل في رام الله، أمس الأحد، آخر تطورات القضية الفلسطينية والتهدئة الهشة مع إسرائيل.

هذا وأشار التلفزيون المصري إلى أن عباس كامل توجه لقطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية هناك، مصطحبا معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

وانتشرت أجهزة وزارة الداخلية الفلسطينية لتأمين زيارة رئيس المخابرات المصرية.

فس غضون ذلك، ناقش رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مدير المخابرات المصرية آخر التطورات حول قطاع غزة، بما في ذلك إقامة آليات خاصة بمنع حركة “حماس” من تعزيز قدراتها العسكرية.

وأفاد مكتب نتنياهو بأن الاجتماع الذي عقده أمس الأحد، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل في مدينة القدس تناول “تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري وقضايا إقليمية”، مضيفا أن كلا الجانبين رحبا بـ”العلاقات الثنائية والتفاهمات التي تم التوصل إليها وبالجهود المشتركة التي يبذلها البلدان حيال قضايا أمنية وسياسية مختلفة”.

وذكر البيان أن نتنياهو خلال الاجتماع طرح مطالب إسرائيل لاستعادة جنودها ومدنييها المحتجزين في قطاع غزة بأقرب وقت ممكن، كما بحث مع كامل “الآليات التي من شأنها منع حركة “حماس” من تعزيز قدراتها العسكرية ومنعها من استخدام الموارد التي ستوجه مستقبلا لدعم سكان القطاع”.

وعقد الاجتماع بحضور وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين ومستشار الأمن القومي للدولة العبرية مئير بن شبات الذي عقد لاحقا لقاء مطولا مع رئيس المخابرات المصرية.

وجاء هذا الاجتماع بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى مصر (هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما) حيث أجرى مفاوضات مع نظيره المصري سامح شكري.

بالفيديو: لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع اللواء عباس كامل, رئيس جهاز المخابرات العامة المصري. تم بحث ملف استعادة الجنود والمدنيين المحتجزين في قطاع غزة ومنع حماس من تعزيز قدراتها العسكرية ومن نهب المساعدات الدولية التي سترسل إلى سكان قطاع غزة pic.twitter.com/vp873rDyW7 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 30, 2021

🔴عناصر الأمن في قطاع #غزة تستعد لتأمين واستقبال زيارة وزير المخابرات المصرية إلى القطاع🇪🇬🇵🇸 تم النشر بواسطة ‏Arabi21 – عربي21‏ في الاثنين، ٣١ مايو ٢٠٢١