رئيس المفوضية يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي دعم العملية الانتخابية في ليبيا

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، بمقر المفوضية في طرابلس، في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي الليبي.

وتناول اللقاء مستجدات العملية الانتخابية، خصوصًا الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية لعام 2025، حيث استعرض السايح التقدم المُحرز في عملية توزيع بطاقة “ناخب” والتحضيرات اللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع، مؤكدًا التزام المفوضية بتنظيم الانتخابات وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية.

من جهته، جدّد السفير أورلاندو تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للمفوضية، مشيدًا بجهودها في تعزيز المشاركة السياسية، ومؤكدًا حرص الاتحاد على مواصلة تقديم الدعم الفني واللوجستي لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها المفوضية مع شركائها الدوليين، في إطار تعزيز الشراكة والتعاون لضمان نجاح العملية الانتخابية.