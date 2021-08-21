رئيس المكتب السياسي لـ«طالبان» يصل العاصمة الأفغانية

أفادت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، بوصول الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة “طالبان”، إلى العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤولين في “طالبان” قولهم إن “عبد الغني برادر وصل كابل للقاء القادة والسياسيين الجهاديين لتشكيل حكومة شاملة”.

يأتي ذلك في حين، قالت حركة طالبان، اليوم السبت، إنها تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة، لافتة إلى أنه “قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق”.

وأفاد متحدث باسم “طالبان” بأن الحركة ستكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المسؤول لـ”رويترز”، اليوم السبت: “خبراء قانونيون ودينيون وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يعملون الآن على طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأضاف المسؤول أن نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع، لافتا إلى أن قادة الحركة يواصلون إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة المليشيات الخاصة.

وحول خروج القوات الأجنبية من البلاد، قال إن “الحركة تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية”، لافتا إلى أن “الفوضى في مطار كابول لم تسببها طالبان وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء”.

وأشار إلى أن “الحركة ستحقق في مشاكل القانون والنظام التي سببها أعضاء بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين”.

وتحاول الولايات المتحدة إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان بحلول موعد نهائي في 31 أغسطس، رغم أن بايدن قال هذا الأسبوع إن القوات الأمريكية في مطار كابول التي توفر الأمن للإجلاء قد تبقى لفترة أطول إذا لزم الأمر.

وتعهد الرئيس الأمريكي بإخراج أكبر عدد ممكن من الحلفاء الأفغان، حيث يواجه الكثيرون صعوبات في تجاوز نقاط التفتيش التابعة لـ”طالبان” إلى مطار كابول من أجل رحلات الإجلاء.

وسيطرت حركة “طالبان” على العاصمة الأفغانية كابل، ومناطق واسعة من أفغانستان، فضلا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة، جاء ذلك متزامنا مع خروج قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو من هذا البلد، والذي بدأ، مطلع مايو الماضي؛ ومن المقرر انتهائه بحلول الحادي عشر من سبتمبر القادم.