رئيس المكسيك يُحذّر من فقدان مليون وظيفة بسبب كورونا

حذر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على اقتصاد بلاده.

وتوقع الرئيس المكسيكي في كلمة تلفزيونية، أمس الأحد، أن تتسبب أزمة كورونا في فقدان مليون وظيفة مع استمرار إغلاق صناعات كثيرة تعد غير أساسية.

ونقلت وكالات أنباء عن لوبيز أوبرادور قوله: “توقعي هو أنه مع وجود فيروس كورونا سيتم فقد مليون وظيفة… لكننا سنوفر مليوني وظيفة جديدة”.

يأتي ذلك في حين،قالت حكومة لوبيز أوبرادور مرارا إنها سيطرت على تفشي الفيروس، ولكنها سجلت بعد ذلك أعدادا قياسية لحالات الإصابة والوفاة.

يُشار إلى أن الاقتصاد المكسيكي كان يُعاني ركودا قبل بدء تفشي وباء كورونا، وتوقعت بنوك استثمارية مختلفة انكماشا يبلغ 9% هذا العام وحدوث تعاف تدريجي فقط العام المقبل.

وأصدرت الحكومة المكسيكية الأسبوع الماضي إرشادات لاستئناف العمل في صناعة السيارات والتعدين والبناء في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية والمرتبط بالولايات المتحدة وكندا من خلال اتفاقية للتجارة الحرة.

وقالت وزارة المالية المكسيكية في أبريل الماضي، في تقرير اقتصادي سنوي يستخدم في توجيه الميزانية، إن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 3.9% هذا العام مضيفة أن هذه الأعداد أدرجت التأثير “الحاد” الناجم عن فيروس كورونا.