رئيس «الموساد» يزور البحرين ويلتقي كبار المسؤولين

أعلنت البحرين عن زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” يوسي كوهين، للمملكة أمس الأربعاء والتقى عددا من كبار المسؤولين الأمنيين البحرينيين.

وأوضحت وكالة أنباء البحرين الرسمية “بنا، في بيان أصدرته اليوم الخميس، أنه كان في استقبال كوهين، كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، أحمد بن عبد العزيز آل خليفة.

وأفادت الوكالة بأن الجانبين بحثا خلال الزيارة “الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا على أهمية إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين”.

هذا ووقعت الإمارات والبحرين، يوم 15 سبتمبر في البيت الأبيض، اتفاقي سلام تاريخيين مع الكيان الإسرائيلي ينصان على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية معها.