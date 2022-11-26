رئيس النيجر يُؤكد اهتمام بلاده باستقرار ليبيا

استقبل رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، بقصر الرئاسة في العاصمة نيامي، النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي يشارك في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي في إفريقيا، والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية.

وحضر اللقاء رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العائب، ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، ووزير الصناعة والمعادن أحمد علي أبو هيسة، ووزير الشباب فتح الله الزني، ووكيل شؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية عمر كتي، وعدد من مدراء الإدارات، والمستشارين بالمجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء.

وتناول اللقاء أفق التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، وإعادة إحياء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص) بما يخدم مصلحة الدول الأعضاء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

كما استعرض اللافي جهود المجلس الرئاسي في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين.

من جانبه أثنى الرئيس بازوم، على مشاركة ليبيا في المؤتمر، مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وأن النيجر مهتمة جدًا باستقرار ليبيا، والذي سيؤدي استقرارها، إلى استقرار المنطقة. مشدداً على ضرورة عودة الأمانة العامة لتجمع (س ص) إلى مدينة طرابلس.