رئيس الهيئة البرقاوية يدعو أهالي برقة للانتفاض في وجه طغيان حفتر

دعا رئيس الهيئة البرقاوية عبدالحميد الكزة سكان إقليم برقة للانتفاضة في وجه ما سماه طغيان وعجرفة حفتر.

وذكر الكزة في بيان نشرته الهيئة البرقاوية أنّ حفتر غير وجه إقليم برقة من جميع النواحي، وأهمها جلب أعداد كثيره من غير حاملي الجنسية الليبية وتزوير أرقام وطنية بالتعاون مع مجرمين وضعاف النفوس الذين يعملون بمصلحة الأحوال المدنية حسب قوله.

وأضاف الكزة أنّ كلام حفتر عن المدن 3 و12 مليون المحيطة ببنغازي ليس مجرد كلام؛ فهو مخطط ينفذه مع أبنائه وتشترك فيه دول عدة، مؤكدا أنّ الإقليم في خطر داهم يتطلب الانتفاضة ولا حل إلا الانتفاضة، حسب وصفه.

وأشار الكزة إلى أنّ سكوت أهل ببرقة على طغيان حفتر وأولاده وأتباعهم هو من كبائر الإثم، مذكرا بجرائم قواته في برقة، وما أحاطه حولها من خوف وظلم وكبت للمعارضين، وماحدث لعضو النواب سهام سرقيوة وحنان البرعصي وابريك اللواطي وغيرهم، ونهبه للأموال العامة، وعدوانه على العاصمة وجلب المرتزقة من كل مكان قبل أن يمنى بهزيمة على أسوارها وفق بيانه.

واتّهم الكزة في بيانه مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح بالتخاذل وتغرير أبناء برقة وجرهم إلى حروب ممنهجة خاسرة، مؤكدا أنّ الواجب الآن هو الوقوف في وجه حفتر ومن يناصره لإنقاذ الإقليم، ولأنهم هم الباطل حسب وصفه.