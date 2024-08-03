رئيس الوزراء الإثيوبي يستقبل وزير الخارجية التركي

أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حول استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي تغريدة لرئيس الوزراء على مواقع التواصل الإجتماعي على موقع اكس، قال أحمد: استقبلت اليوم وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان. تركزت مناقشاتنا على العلاقات الثنائية المستمرة بين بلدينا.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس الجمعة، عن زيارة فيدان إلى إثيوبيا، ومن المنتظر أن يلتقي أيضا نظيره الإثيوبي تايي سيلاسي.

وتأتي زيارة فيدان إلى أديس أبابا في ظل دخول تركيا وسيطا بين إثيوبيا والصومال بعد الأزمة التي نشبت بينهما في الأول من يناير الماضي بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال، والتي تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإنشاء قاعدة عسكرية.