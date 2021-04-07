رئيس الوزراء الإيطالي: ليبيا تشهد لحظة فريدة

أشار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إلى أن ليبيا تشهد “لحظة فريدة” حيث أن “هناك حكومة وحدة وطنية نالت الاعتراف والشرعية من طرف البرلمان وتمضي قدما في المصالحة الوطنية”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن دراغي قوله، في تصريحات خلال زيارته العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء: “لحظة فريدة لإعادة بناء الصداقة القديمة بين إيطاليا وليبيا”.

وأضاف دراغي، الذي وصل إلى ليبيا رفقة وزير الخارجية لويجي دي مايو: “المطلب الأساسي للمضي قدماً في التعاون هو أن استمرار وقف إطلاق النار”.

ولفت رئيس وزراء إيطاليا إلى أن “هناك رغبة في إعادة التبادل الاقتصادي والثقافي إلى المستويات التي كانت عليها قبل 5-6 سنوات”.

وعن لقائه مع نظيره الليبي، قال: “لقد كان اجتماعا مرضيا بشكل غير عادي.. تحدثنا عن التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة. ستزيد إيطاليا المنح الدراسية للطلاب الليبيين ونشاط المعهد الثقافي الإيطالي. نريد أن نجعل هذه الشراكة دليلاً للمستقبل، مع احترام السيادة الليبية الكاملة”.

وفيما يتعلق بملف الهجرة ، قال دراغي: “نعرب عن ارتياحنا لما تقوم به ليبيا في عمليات الإنقاذ، وفي نفس الوقت نساعد ليبيا وندعمها”.

وأردف: “لكن المسألة ليست جيوسياسية حصرا، بل إنسانية أيضًا، وفي هذا الصدد، تعد إيطاليا واحدة من الدول القليلة التي أبقت على نظام الممرات الإنسانية”.