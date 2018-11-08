ليبيا

كونتي: مؤتمر باليرمو فرصة للمجتمع الدولي لدعم المبعوث الأممي

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 نوفمبر 2018 - 13:35
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جوزيبي كونتي
شدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة تجاوز ما وصفه بـ”الجمود الحالي في العملية السياسية [إنترنت]
نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قوله إن مؤتمر باليرمو حول ليبيا قد يكون فرصة للمجتمع الدولي لإظهار التماسك والدعم للممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة الذي سيقدم إحاطته لمجلس الأمن الدولي الخميس.

وأكد كونتي أن مؤتمر باليرمو سيشهد حضور المحاورين الرئيسيين على الساحة الليبية، وفق قوله.

وأضاف في كلمة له أمام مجلس النواب الإيطالي الأربعاء :

” أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن ارتياحي للعدد الكبير من تأكيدات الحضور التي تلقيناها وللملف الشخصي السياسي العالي المستوى للمشاركين”.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة تجاوز ما وصفه بــ”الجمود الحالي في العملية السياسية، مع إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا.

واختتم كلمته بالقول :

” لا نعتقد أننا سنستطيع حل جميع المشاكل، لكننا نريد خلق فرصة مستدامة للقاء “.

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