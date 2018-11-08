كونتي: مؤتمر باليرمو فرصة للمجتمع الدولي لدعم المبعوث الأممي

وأكد كونتي أن مؤتمر باليرمو سيشهد حضور المحاورين الرئيسيين على الساحة الليبية، وفق قوله.

وأضاف في كلمة له أمام مجلس النواب الإيطالي الأربعاء :

” أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن ارتياحي للعدد الكبير من تأكيدات الحضور التي تلقيناها وللملف الشخصي السياسي العالي المستوى للمشاركين”.

وشدد رئيس الوزراء الإيطالي على ضرورة تجاوز ما وصفه بــ”الجمود الحالي في العملية السياسية، مع إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في ليبيا.

واختتم كلمته بالقول :