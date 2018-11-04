رئيس الوزراء الإيطالي يدعو ماكرون وبوتين لحضور مؤتمر باليرمو

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن كونتي قوله في حوار لوسائل الإعلام الإيطالية :

”دعوت ماكرون إلى باليرمو للقمة حول ليبيا، لدينا اختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة على المستوى الشخصي جيدة. كل واحد مِنّا يريد فعل ماهو أفضل لبلاده“.