رئيس الوزراء الإيطالي يدعو ماكرون وبوتين لحضور مؤتمر باليرمو

وجه رئيس الوزراء الايطالي “جوزيبي كونتي” دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا .
ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن كونتي قوله في حوار لوسائل الإعلام الإيطالية :
”دعوت ماكرون إلى باليرمو للقمة حول ليبيا، لدينا اختلافات في وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي، لكن العلاقة على المستوى الشخصي جيدة. كل واحد مِنّا يريد فعل ماهو أفضل لبلاده“.
وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أنّه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً لدعوته للمشاركة في هذا المؤتمر قائلاً :
“أنا أعتبره (بوتين) مُحاوِراً أساسياً”.
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